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Diario de Arousa

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La familia de María Fresco Castiñeiras

Que falleció el día 5 de septiembre de 2026, a los 42 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su madre, Lucita Castiñeiras Barros (viuda de Don José Fresco Santos); hermanos, José (†) y Daniel; hermana política, Vanesa Arca; sobrinos, Antía y Aarón; madrina, María Victoria Doce; ahijadas, Kiara, Antía y Ainara; tíos, primos y demás familia. 

Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer domingo día 6 de septiembre al funeral en la iglesia parroquial de Santa Columba de Louro y a continuación el traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial.

O Forno (Valga), 7 de septiembre de 2026                                   Pompas Fúnebres Europeas