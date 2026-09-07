La familia de María Fresco Castiñeiras

Que falleció el día 5 de septiembre de 2026, a los 42 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su madre, Lucita Castiñeiras Barros (viuda de Don José Fresco Santos); hermanos, José (†) y Daniel; hermana política, Vanesa Arca; sobrinos, Antía y Aarón; madrina, María Victoria Doce; ahijadas, Kiara, Antía y Ainara; tíos, primos y demás familia.

Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer domingo día 6 de septiembre al funeral en la iglesia parroquial de Santa Columba de Louro y a continuación el traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial.

O Forno (Valga), 7 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas