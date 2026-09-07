La familia de José Ramón Mayán Barreiro
Fallecido el día 5 de septiembre de 2026, a los 97 años de edad.
D.E.P.
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.
En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
San Martín de Miñortos, 7 de septiembre de 2026
Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín