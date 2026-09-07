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Diario de Arousa

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La familia de José Ramón Mayán Barreiro

Fallecido el día 5 de septiembre de 2026, a los 97 años de edad. 

D.E.P.

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. 

Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3. 

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

San Martín de Miñortos, 7 de septiembre de 2026 

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín