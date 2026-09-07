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Diario de Arousa

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Estrella Martínez Rebollido

(Viuda de Don José Luis Guardiola) 

Falleció el domingo día 6 de septiembre de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Sus sobrinos, María y Luis Martínez Allegue; hermana política, María José Allegue Vilasó; sobrinos nietos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las CINCO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la incineración de sus restos mortales en el CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO en la intimidad familiar, favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Boiro, 7 de septiembre de 2026                                                    Pompas Fúnebres Europeas