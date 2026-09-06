Josefa Treus Maceiras

(Viuda de Don Benigno Fernández Cobas)

Falleció el sábado día 5 de septiembre de 2026, a los 85 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Sus hijas, Mª Victoria y Mª Cristina Fernández Treus; hijos políticos, Vicente Rodríguez Rial y José Manuel Vilas Silva; nietos, Vicente, Daniel, Ana Rodríguez Fernández y Sara Vilas Fernández; bisnietos, Martina, Adrián y Sofía; nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

El horario velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Pontellón (Escarabote), 6 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas