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Diario de Arousa

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José Luis Pérez Barreiro

Falleció el día 5 de septiembre de 2026 a los 61 años de edad.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. 

Funeral: El domingo día 6 de septiembre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. 

Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. 

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. 

Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1. 

Lg. de Boiro (Miñortos), 6 de septiembre de 2026 

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín