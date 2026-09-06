José Luis Pérez Barreiro
Falleció el día 5 de septiembre de 2026 a los 61 años de edad.
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración.
Funeral: El domingo día 6 de septiembre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia.
Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias.
En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Lg. de Boiro (Miñortos), 6 de septiembre de 2026
Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín