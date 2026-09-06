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Diario de Arousa

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Eulalia Ferro Rodríguez

Falleció el 5 de septiembre de 2026, a los 91 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración. 

Salida: el domingo día 6 de septiembre a las seis de la tarde desde Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos a la iglesia parroquial de Santa María de Dodro, donde se oficiará el funeral. 

Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. 

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. 

Hogar funerario: CAMILO JOSÉ CELA.

Lestrove (Dodro), 6 de septiembre de 2026        

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín