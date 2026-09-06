Eulalia Ferro Rodríguez
Falleció el 5 de septiembre de 2026, a los 91 años de edad.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración.
Salida: el domingo día 6 de septiembre a las seis de la tarde desde Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos a la iglesia parroquial de Santa María de Dodro, donde se oficiará el funeral.
Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias.
En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
Hogar funerario: CAMILO JOSÉ CELA.
Lestrove (Dodro), 6 de septiembre de 2026
Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín