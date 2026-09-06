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Diario de Arousa

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Araceli Olveira Rey

Falleció el sábado día 5 de septiembre de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y comunica su fallecimiento. 

La misa por el eterno descanso de su alma se celebrará HOY DOMINGO en la CAPILLA DEL TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las DOCE Y MEDIA DE LA MAÑANA y a continuación se inhumarán sus restos mortales en el cementerio municipal de VISTA ALEGRE, favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 4. 

El horario velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Boiro, 6 de septiembre de 2026                                                    Pompas Fúnebres Europeas