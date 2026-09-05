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Diario de Arousa

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Pasamento de Vicenta Iglesias Martínez

Faleceu o día 4 de setembro de 2026, aos 85 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o sábado día 5 de setembro ás doce da mañá na igrexa parroquial de Santa Cristina de Barro. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Abruñeiras (Barro), 5 de setembro de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín