Domingo Molinos Martínez

Falleció en Suiza, el día 1 de septiembre de 2026 a los 75 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el sábado día 5 de septiembre a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Santa Cristina (Noia), 5 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín