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Diario de Arousa

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Sara Francisca Fernández Romero

Falleció el día 3 de septiembre de 2026, a los 86 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 4 de septiembre a las seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

Rúa Galicia (Noia), 4 de septiembre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín