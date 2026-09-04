Pasamento de María Pérez Filgueira
aleceu o día 3 de setembro de 2026, aos 93 anos de idade.
l D.E.P. l
Su familia. PREGA unha oración. Funeral: O venres día 4 de setembro, ás doce e cuarto da mañá, na igrexa parroquial de Santa María de Nebra. Enterro: A continuación no cemiterio parroquial. Favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online.Tanatorio Pompas de Porto do Son: Sala nº 3.
Nebra, 4 de setembro de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín