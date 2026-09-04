Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Manuel Ares Figueira

Falleció antes de ayer miércoles día 2 de septiembre de 2026, a los 61 años de edad 

l D.E.P. l

Sus hermanas, Tila y Carmen Ares Figueira; hermanos políticos, Manuel Torres y Manuel Alonso (†); sobrinos, Manuel, José Ramón, Loli, Juan, Pili, David y Damián; sobrinos políticos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a las CINCO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE LAIÑO (IMO), en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias.

 CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ (RIANXO), SALA Nº 3. 

Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Castro (San Juan de Laiño), 4 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas