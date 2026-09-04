José Manuel Ares Figueira

Falleció antes de ayer miércoles día 2 de septiembre de 2026, a los 61 años de edad

l D.E.P. l

Sus hermanas, Tila y Carmen Ares Figueira; hermanos políticos, Manuel Torres y Manuel Alonso (†); sobrinos, Manuel, José Ramón, Loli, Juan, Pili, David y Damián; sobrinos políticos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a las CINCO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE LAIÑO (IMO), en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ (RIANXO), SALA Nº 3.

Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Castro (San Juan de Laiño), 4 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas