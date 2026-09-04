Elpidio Manuel Trillo Ferreiro

Falleció el día 3 de septiembre de 2026, a los 100 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 4 de septiembre, a las once y cuarto de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: A continuación en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Tanatorio de Noia: Sala nº 1.

Noia, 4 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín