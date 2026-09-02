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Diario de Arousa

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Marcelino Castro Vidal

Falleció el martes día 1 de septiembre de 2026, a los 65 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposa, Mª del Pilar Bonenfant Tubío; hija, Adriana Castro Bonenfant; y todos los familiares y amigos que le quieren. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DO CASTRO, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA 2 Salida de un autocar a las cinco y media de la tarde de: Cabo de Cruz (Campo) pasando por Boiro (Concelllo) a tanatorio, iglesia, cementerio y regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Espadañal (Praia Xardín), 2 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas