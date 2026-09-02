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Diario de Arousa

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Juan Sóñora López

(Viudo de Doña Élida Vázquez Rial) 

Falleció el martes día 1 de septiembre de 2026 a los 94 años de edad confortado con los Santos Sacramento

 l D.E.P. l

Sus hijos, Rosa, Victorio, Manuel y José Sóñora Vázquez; hijos políticos, José Bustelo Baleirón, Lidia Bustelo Baleirón y Eva Mayo Calvo; nietos, José Antonio, Sonia, Javier, Antonio y Noemí; nietos políticos, Javier y Carolina; bisnietos, Brais, Naiara, Diego, Mateo y Carla; hermanas políticas, Consuelo y Amelia; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy miércoles, con salida del Tanatorio M. Sánchez de Rianxo a las cinco y media de la tarde, hasta la iglesia parroquial de San Juan de Laiño (Imo), en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el cementerio parroquial. Favores por los cuales les anticipan gracias. Tanatorio M. Sánchez de Rianxo: Sala nº 3.

Bustelo (San Juan de Líño), 2 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas