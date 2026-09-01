El joven Adrián Dávila López

Falleció el 31 de agosto de 2026, a los 25 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: martes día 1 de septiembre a las once de la mañana en el cementerio parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 2.

Ribeira, 1 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín