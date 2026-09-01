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Diario de Arousa

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Francisco Torrado Saborido

(Viudo de Doña María Teresa Santamaría Muñiz) 

Falleció el día 29 de agosto de 2026, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Sus hijos, Arantxa, Javi y Yolanda; hijos políticos, Chicho, Marimar y Toni; nietos, Oihana y Asíer; Unai; Yeray; Naira e Iraia; bisnieta, Daniela; y demás familia. 

RUEGA una oración por su alma. Horario de velación: Lunes día 31 de agosto de 19:00 a 21:00 horas. Martes día 1 de septiembre de 10:00 a 12:30 horas.

 Incineración: En la intimidad familiar. Funeral: En la iglesia de Santiago de Lampón, el martes 1 de septiembre a las siete de la tarde.

 Entierro de sus cenizas: A continuación en el cementerio parroquial. 

Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 2.

Boiro, 1 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas