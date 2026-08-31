La familia de Jaime Rama Carleos
Fallecido el día 30 de agosto de 2026, a los 96 años de edad
l D.E.P. l
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.
Miñortos (Porto do Son), 31 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín