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Diario de Arousa

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Josefa Costas Romero

(Viúva de Don Ricardo Tubío Fungueiriño) 

Finou onte domingo día 30 de agosto de 2026, aos 99 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

O seus fillos, Miguel, Manolo (=) e David Tubío Costas; fillas políticas, Lourdes Tubío, Ramona Freire e Carmen Franco; netos, Miguel, Ricardo, Mónica, José Manuel, María, Ricardo (=), David e Pablo; netos políticos, bisnetos, tataranetos, sobriños, curmáns e demais familia. ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe LUNS, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás SETE MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. Horario velación de nove e media da mañá as once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Campo Riveiro (Asados), 31 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres Europeas