Francisco Sampedro Santamaría
Falleció el 29 de agosto de 2026, a los 95 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El domingo, día 30 de agosto, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caamaño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan graciPortadasas. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Caamaño (Porto do Son), 30 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín