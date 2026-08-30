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Diario de Arousa

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Francisco Sampedro Santamaría

Falleció el 29 de agosto de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El domingo, día 30 de agosto, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caamaño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan graciPortadasas. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Caamaño (Porto do Son), 30 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín