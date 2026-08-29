Primer Aniversario de Josefa Sóñora Sóñora

(Viuda de Don Gumersindo Vilas Tubío)

Falleció el día 27 de agosto de 2025, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, José y Ricardo Vilas Sóñora; hijas políticas, Marisa Sóñora Castro y Charo Arufe Santamaría; nietos, Alicia Vilas Sóñora; Laura y Aléx Vilas Arufe; hermanos, María (†), Lola (†), Balbina (†), Manuel (†), Alfredo (†), Serafín (†), Ricardo y Raúl Sóñora Sóñora; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que se celebrará el sábado día 29 de agosto, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Araño. Favores por los cuales les anticipan gracias.

Campelo (Araño), 29 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres de Arosa