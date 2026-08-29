Primer Aniversario de Benedicta Martínez Blanco

(“Benedicta de Noceda” “Viuda de D. José María Rivas Pedrosa”)

Falleció el día 29 de agosto de 2025, a los 81 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, María José y Carlos Manuel Rivas Martínez;hijos políticos, Juan Sobradelo y María José Noal; nietos,Alesandra y Pablo Sobradelo Rivas; y Carlos Rivas Noal; nietos políticos, Daniel Triñanes y Nuria Fuentes; bisnieto Lois; hermanos, Mª del Pilar (†), José (†), Ramón y Luisa;hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que se celebrará el sábado día 5 de septiembre, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Favores por los cuales les anticipan gracias.

Boiro, 29 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres de Arosa