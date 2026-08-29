Domingo Becerra Simáns
Finou onte venres día 28 de agosto de 2026, aos 83 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Os seus irmáns, Dulcerina e Eduardo (†) Becerra Simáns; primos e demais familia.
PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe sábado, con saída do Tanatorio de Urdilde (carretera de Negreira) ás catro e media da tarde, ata a igrexa parroquial de San Vicente de Aguasantas onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO DE URDILDE (CARRETERA DE NEGREIRA) SALA Nº 1.
Bandón (Urdilde), 29 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas