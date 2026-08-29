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Diario de Arousa

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Domingo Becerra Simáns

Finou onte venres día 28 de agosto de 2026, aos 83 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Os seus irmáns, Dulcerina e Eduardo (†) Becerra Simáns; primos e demais familia. 

PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe sábado, con saída do Tanatorio de Urdilde (carretera de Negreira) ás catro e media da tarde, ata a igrexa parroquial de San Vicente de Aguasantas onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. 

CAPELA ARDENTE: TANATORIO DE URDILDE (CARRETERA DE NEGREIRA) SALA Nº 1.

Bandón (Urdilde), 29 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas