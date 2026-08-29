Cabodano de Jesús Manuel Ferreirós Becerra
(“Suso”)
Finou en Oviedo o día 7 de setembro de 2025, aos 54 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
O seu fillo, César Ferreirós Martínez;filla política, Laura Rodríguez Rodríguez;neto, Mauro; súa parella, Rosa; pais, JoséManuel Ferreirós Fernández (†) y MªDolores Becerra Quintáns (†); irmá, tíos,sobriños, primos, amigos e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ao funeral de primeiro aniversario que se celebrará o sábado día 5 de setembro, ás cinco da tarde, na igrexa parroquial de San Vicente de Cespón. Favores polos cales lles anticipan grazas.
San Roque (Cespón), 29 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres de Arosa