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Diario de Arousa

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Cabodano de Jesús Manuel Ferreirós Becerra

(“Suso”) 

Finou en Oviedo o día 7 de setembro de 2025, aos 54 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

O seu fillo, César Ferreirós Martínez;filla política, Laura Rodríguez Rodríguez;neto, Mauro; súa parella, Rosa; pais, JoséManuel Ferreirós Fernández (†) y MªDolores Becerra Quintáns (†); irmá, tíos,sobriños, primos, amigos e demais familia. 

PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ao funeral de primeiro aniversario que se celebrará o sábado día 5 de setembro, ás cinco da tarde, na igrexa parroquial de San Vicente de Cespón. Favores polos cales lles anticipan grazas.

San Roque (Cespón), 29 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres de Arosa