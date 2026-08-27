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Diario de Arousa

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La familia de Ángela Fernández Outeiral

(Viuda de Don José Vilas Fernández) 

Falleció el día 25 de agosto de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Mª Mercedes y José Ángel Vilas Fernández; hijos políticos, Antonio Pérez y Ana Mª Tobar; nietos, Rubén y Toni Pérez Vilas; Ana Macarena, Sabela y Milagros Vilas Tobar; hermanas, Mª Luisa y Rita Fernández; hermano político, Luis; nieto político, sobrinos, primos y demás familia. 

DAN las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer miércoles al funeral en la iglesia parroquial de Santa María del Castro y a continuación el traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial.

Pesqueira (Cabo de Cruz), 27 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas