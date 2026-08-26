Domiciana García Sánchez
Falleció el día 25 de agosto de 2026, a los 89 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 26 de agosto, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1
Obre (Noia), 26 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín