María del Carmen Abuín Bouzón
Falleció el 20 de agosto de 2026, a los 84 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Salida: El viernes, día 21 de agosto, a las cinco de la tarde desde Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos. Funeral: Iglesia Parroquial de San Juan de Laiño - Imo (Dodro). Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Hogar funerario: CAMILO JOSÉ CELA.
Bexo (Dodro), 21 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín