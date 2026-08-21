Kevin Calvo Martín
Falleció el 19 de agosto de 2026, a los 22 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes, día 21 de agosto, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Noia, 21 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín