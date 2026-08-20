 María del Carmen Vila Santiago

Falleció el 19 de agosto de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma.Funeral: Hoy jueves, día 20 de agosto, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Xuño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 4.

Xuño, 20 agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín