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Diario de Arousa

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María Poza Flores

(Viuda de Don Victorino Diéguez Piñeiro) 

Falleció el martes día 18 de agosto de 2026, a los 99 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Sus hijos, José y María Teresa Diéguez Poza; hijos políticos, Consuelo Rodríguez y Bernardino (†) Paz Pallares; nietos, María, José y David Diéguez Rodríguez; Belén y Diego Paz Diéguez; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy MIÉRCOLES, con salida del Tanatorio San José (Caldas) a las SIETE MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE PORTAS, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al Cementerio Parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. 

Sala velatoria: Tanatorio San José (Caldas) - sala nº 1.

Pazos (Portas), 19 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas