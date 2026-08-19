Manuela González Ces
(“Lela”) (Viuda de Don Manuel Santamaría Torrado)
Falleció ayer martes, día 18 de agosto de 2026, a los 78 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Sus hijos, Juan Manuel y Lucas Santamaría González; hijas políticas, Mª Dolores Barreiro y Norma Pérez; nietos, Ariadna, Roi y Alba; hermanos, Manuel, Gumersindo, Paciente (†) y Javier (†) González Ces; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy miércoles, con salida del Tanatorio M. Sánchez de Rianxo a las siete menos cuarto de la tarde, hasta la iglesia parroquial de San Juan de Laíño (Imo), en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias.
Nota: Salida de un autocar a las cinco y cuarto de la tarde de: Pomar de Rio pasando por Fruime, Escabia, Ardeleiros, Zaramagoso, Pastoriza, Ourille, Cerqueiras, Vilar, Campelo, Bustelo, Teaio, Imo, Bexo a tanatorio, iglesia y regreso. Horario de velación de 9:30 a 23:00 h.
Capilla ardiente: Tanatorio M. Sánchez de Rianxo, sala nº 3.
Imo (San Juan de Laiño), 19 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas