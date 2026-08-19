José Carballo Muñiz

Falleció el día 18 de agosto de 2026, a los 73 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. INFORMA que sus restos mortales saldrán hoy miércoles, día 19 de agosto, a las seis de la tarde desde el Tanatorio de Rianxo con destino a Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, donde será incinerado en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Rianxo, sala nº 1.

Rianxo, 19 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín