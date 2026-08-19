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Diario de Arousa

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Francisco Santamaría Olveira

Falleció el 18 de agosto de 2026, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 19 a las siete y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial Nosa Señora do Carme de Aguiño. Entierro: Cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Aguiño, 19 de agosto de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín