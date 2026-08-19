Francisco Santamaría Olveira
Falleció el 18 de agosto de 2026, a los 93 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 19 a las siete y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial Nosa Señora do Carme de Aguiño. Entierro: Cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Aguiño, 19 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín