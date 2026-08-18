Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Martínez Pérez

Falleció el 17 de agosto de 2026, a los 78 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 18 a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Palmeira, 18 de agosto de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín