Jesús María Alonso Fiaño
Falleció el 17 de agosto de 2026, a los 72 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 18 de agosto a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.
Rúa Condesa (Noia), 18 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín