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Diario de Arousa

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Hermosinda Josefa Alonso Rodríguez

(Viuda de Don José Sayáns Castro) 

Falleció el lunes día 17 de agosto de 2026, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijas, María Manuela y María José; hijos políticos, Manuel Noal Pouso y Claudio Fungueiriño Castro; nietos, Cecilia, Sonia y Melisa, Ermitas y Diego; nietos políticos, Felipe, Virgilio y Sebastián, Víctor y Andrea; sobrinos, Gelu, Carmen, Viky, Mayka y Jaime; sobrinos políticos, Bisnietos, hermanas políticas, primos y demás familia. 

DA las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer, lunes, a la misa en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón y a continuación el traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial.

Camiño Vello (Santiago de Lampón), 18 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas