Purificación Sieira Dieste

(Viuda de Don Ramón Vidal Casáis)

Falleció ayer domingo día 16 de agosto de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus hijos, José, Manuel y Ramón (†) Vidal Sieira; hijas políticas, Rosa María Tubio y Rosa Guzmán; nietos, Juanjo y Rosana, Juan Manuel y Daniel, Nuria, Diego y María; nietos políticos, Estefanía y Cristóbal; bisnietos, Alicia, Sabela y Dennis; hermanos, José (†), Carmen (†) y Manuel; hermanos políticos, Juanita, Chuco y Selva; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una ora una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA de BOIRO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DO CASTRO, favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. Horario velación de 9.30 a 22.00 horas.

Cabo de Cruz (Boiro), 17 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres Europeas