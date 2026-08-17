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Diario de Arousa

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Mario Abuín Rañó

Que falleció el día 15 de agosto de 2026, a los 71 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

D.E.P. 

Su esposa, María Dolores Rial Vicente; hijos, Roberto, María José, Manuel (†) y Sandra Abuín Rial; hijos políticos, Ángeles Rañó, Javier Rodríguez y Roberto Tourís; nietos, Noa, Mara, Mario, Mateo y Estela; hermanos, Juan (†), Eduardo (†), Fita, Rafael, María Teresa, Tino y Pura; hermanos políticos, Divina (†), Manolo, Juan y Juan Luis; Manolita y José; sobrinos, primos y demás familia. 

Dan las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradecen las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer domingo a la conducción de sus restos mortales desde el Tanatorio de Rianxo a la iglesia parroquial de Santa María de Isorna, donde se celebró un funeral de cuerpo presente.

Sestelo (Isorna), 17 de agosto de 2026                                        Pompas Fúnebres Europeas