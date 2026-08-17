Josefa Encarnación Ríos Herbón

(Aducil)

Que falleció el sábado día 15 de agosto de 2026, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su esposo, Francisco Maroñas Rodríguez; sus hijas, Mercedes (†), Elena y Anahí; hijos políticos, Sergio González, Rafael Hernández y Óscar Brión; nietos, Laura González Maroñas, Jorge y Paola Hernández Maroñas y Saúl Brión Maroñas, sobrinos, tíos, primos y demás familia.

Dan las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradecen las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer domingo a la misa en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro y a continuación el traslado de sus restos mortales al cementerio municipal de Vista Alegre.

Aducil (Boiro), 17 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres Europeas