Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Josefa Encarnación Ríos Herbón

(Aducil) 

Que falleció el sábado día 15 de agosto de 2026, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

 D.E.P. 

Su esposo, Francisco Maroñas Rodríguez; sus hijas, Mercedes (†), Elena y Anahí; hijos políticos, Sergio González, Rafael Hernández y Óscar Brión; nietos, Laura González Maroñas, Jorge y Paola Hernández Maroñas y Saúl Brión Maroñas, sobrinos, tíos, primos y demás familia. 

Dan las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradecen las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer domingo a la misa en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro y a continuación el traslado de sus restos mortales al cementerio municipal de Vista Alegre.

Aducil (Boiro), 17 de agosto de 2026                                            Pompas Fúnebres Europeas