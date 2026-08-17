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Diario de Arousa

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Andrés Gude González

Falleció el 16 de agosto de 2026, a los 77 años de edad 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración. 

Funeral: Hoy lunes día 17 a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira. 

Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. 

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. 

CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Castiñeiras, 17 de agosto de 2026         Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín