Andrés Gude González

Falleció el 16 de agosto de 2026, a los 77 años de edad

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración.

Funeral: Hoy lunes día 17 a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira.

Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias.

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Castiñeiras, 17 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín