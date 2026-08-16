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Diario de Arousa

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Ramón Sobrido Chouza

Falleció el 15 de agosto de 2026, a los 91 años de edad l D.E.P. l

Su familia. 

RUEGA una oración. 

Funeral: Hoy domingo día 16 a las ocho y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Muro. 

Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. 

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. 

CASA MORTUORIA POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

San Pedro de Muro, 16 de agosto de 2026 

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín