Ramón Sobrido Chouza
Falleció el 15 de agosto de 2026, a los 91 años de edad l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración.
Funeral: Hoy domingo día 16 a las ocho y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Muro.
Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias.
En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
CASA MORTUORIA POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.
San Pedro de Muro, 16 de agosto de 2026
Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín