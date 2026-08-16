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Diario de Arousa

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Juan José Barrientos Canosa

Falleció ayer sábado día 15 de agosto de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

D.E.P. 

Su esposa, Florinda Canay Freire; hijas, Cristina y Begoña Barrientos Canay; hijos políticos, Diego Abalo y Martín Louw; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del Tanatorio Villagarcía (O Vento – Cea) a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE AREALONGA, donde se celebrará un oficio fúnebre de cuerpo presente y posteriormente se procederá a su inhumación en el cementerio municipal de Vilagarcía, favores por los cuales les anticipan gracias. 

NOTA: EL FUNERAL SERÁ EL LUNES DÍA 17 A LAS SEIS DE LA TARDE EN LA IGLESIA DE SANTA EULALIA DE AREALONGA. 

Sala Velatoria: Tanatorio Villagarcía (O Vento – Cea), sala nº 1. 

Horario de velación de 9.30 a 23.00 horas.

Vilagarcía, 16 de agosto de 2026                                                  Pompas Fúnebres Europeas