Juan José Barrientos Canosa

Falleció ayer sábado día 15 de agosto de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su esposa, Florinda Canay Freire; hijas, Cristina y Begoña Barrientos Canay; hijos políticos, Diego Abalo y Martín Louw; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del Tanatorio Villagarcía (O Vento – Cea) a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE AREALONGA, donde se celebrará un oficio fúnebre de cuerpo presente y posteriormente se procederá a su inhumación en el cementerio municipal de Vilagarcía, favores por los cuales les anticipan gracias.

NOTA: EL FUNERAL SERÁ EL LUNES DÍA 17 A LAS SEIS DE LA TARDE EN LA IGLESIA DE SANTA EULALIA DE AREALONGA.

Sala Velatoria: Tanatorio Villagarcía (O Vento – Cea), sala nº 1.

Horario de velación de 9.30 a 23.00 horas.

Vilagarcía, 16 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres Europeas