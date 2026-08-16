Francisco Bravo Horta
Falleció el 14 de agosto de 2026, a los 80 años de edad
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración.
Funeral: Hoy domingo día 16 de agosto a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Roo.
Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias.
En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Lugar Muiño (Roo), 16 de agosto de 2026
Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín