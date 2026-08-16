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Diario de Arousa

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Francisco Bravo Horta

Falleció el 14 de agosto de 2026, a los 80 años de edad 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración. 

Funeral: Hoy domingo día 16 de agosto a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Roo. 

Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. 

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. 

Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Lugar Muiño (Roo), 16 de agosto de 2026 

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín