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Diario de Arousa

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Ramón Laíño Lojo

(Viudo de Doña Josefina Pose Santiago) 

Falleció ayer viernes día 14 de agosto de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Sus hijos, José, Ramón Jesús (†) y Francisco Javier Laíño Pose; hija política, Maricarmen Blanco García; nietos, Silvia, Lorena, Beatriz, Ramón, Carmen y Fran; bisnietos, Manuel, Sofía, Kevin, Noa, Luca y Yago; nietos políticos, Fran y Moncho; sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO MUNICIPAL, favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. 

Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Boiro, 15 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas