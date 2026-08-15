Ramón Laíño Lojo
(Viudo de Doña Josefina Pose Santiago)
Falleció ayer viernes día 14 de agosto de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Sus hijos, José, Ramón Jesús (†) y Francisco Javier Laíño Pose; hija política, Maricarmen Blanco García; nietos, Silvia, Lorena, Beatriz, Ramón, Carmen y Fran; bisnietos, Manuel, Sofía, Kevin, Noa, Luca y Yago; nietos políticos, Fran y Moncho; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO MUNICIPAL, favores por los cuales les anticipan gracias.
CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.
Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.
Boiro, 15 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas