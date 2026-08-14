Ramón González Arufe
(José Ramón da Manelas)
Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 81 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 14 de agosto a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Cristina; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
San Breixo (Noia), 14 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín