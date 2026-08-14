María Esther Santos Olveira
Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 60 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 14 de agosto a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Xuño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.
Laranga, Xuño, 14 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín