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Diario de Arousa

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Manuel Lires Hermida

Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 94 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 14 de agosto a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio Municipal de O Paramo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Argalo (Noia), 14 de agosto de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín