Juan Manuel Fernández Lires

(Fugas)

Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 60 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: El viernes día 14 de agosto a las cinco de la tarde en el Tanatorio Crematorio de Agualevada; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Porto do Son, 14 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín