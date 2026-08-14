Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Manuel Fernández Lires

(Fugas) 

Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 60 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: El viernes día 14 de agosto a las cinco de la tarde en el Tanatorio Crematorio de Agualevada; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Porto do Son, 14 de agosto de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín