Antonio García Millán
Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 81 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Crematorio de Xarás. Funeral: El viernes día 14 de agosto a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 2.
Fafián (Ribeira), 14 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín