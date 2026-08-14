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Diario de Arousa

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Antonio García Millán

Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 81 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Crematorio de Xarás. Funeral: El viernes día 14 de agosto a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 2.

Fafián (Ribeira), 14 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín