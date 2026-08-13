Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pilar Seoane Ons

Falleció el 12 de agosto de 2026, a los 95 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 13 de agosto a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 13 de agosto de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín