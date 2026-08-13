Pilar Seoane Ons

Falleció el 12 de agosto de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 13 de agosto a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 13 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín